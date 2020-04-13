Украинский боец Амосов: не для того подписывался в Bellator, чтобы драться с русскими
Украинский боец ММА Ярослав Амосов заявил, что не планирует драться с россиянами. Амосов в ММА в 23 боях одержал 23 победы. В Bellator на счету украинца четыре победы.
«Могут ли дать в соперники Андрея Корешкова? Честно говоря, не знаю, как у него с боями, но это единственный боец, с которым мне не хотелось бы встречаться. Мы заочно знакомы, да и не для того я подписывался в американский промоушен, чтобы драться с русскими пацанами. С ним подраться хотелось бы меньше всего. Я где-то читал, что он того же мнения. Если это будет титул или претендентский бой, тогда возможно, а так, не вижу смысла», — цитирует Амосова «Спорт-Экспресс».
Из-за пандемии коронавируса Bellator в настоящее время турниров не проводит.
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