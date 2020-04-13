Царукян: в Краснодар уже не пускали людей, у которых нет прописки. Я боюсь куда-то выехать

Российский боец ММА Арман Царукян рассказал о ситуации с карантином в Краснодаре. В Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса ввели жёсткие ограничения на перемещения.

«Людей в городе мало, меньше людей на улице. До того как ввели карантин, все гуляли по городу, выезжали за город, а на прошлой неделе ввели жёсткие меры. Слышал, ограничили даже время выхода на улицу: часы с семи до девяти и с пяти до восьми. Говорят, камеры настроят таким образом, что, если машина проедет в другие часы, будет штраф — 15 тысяч. Не знаю, пугают, наверное.

В Краснодаре и Москве самый жёсткий карантин почему-то. Уже вчера не пускали фуры, людей, которые не живут в городе либо у них нет прописки. У меня хабаровская прописка. Боюсь куда-то выехать, что не пустят и отправят в Хабаровск. Лучше сидеть дома и ждать, чем выходить куда-то и заразиться. Может быть, мы, спортсмены, легко перенесём, но нам нужно думать о родных и близких», — сказал Царукян в эфире подкаста Sportrecs.

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