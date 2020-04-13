Бивол: Усик вызывает только положительные эмоции

Российский боксёр Дмитрий Бивол поделился мнением об украинском тяжеловесе Александре Усике. Бивол признался, что относится к нему с большим уважением.

«Отношусь к Усику с уважением. Вообще ко всем спортсменам стараюсь относиться с уважением. Ведь понимаю, какой труд люди выполняют. Александр и весёлый, и умный парень, вызывает только положительные эмоции», — сказал Бивол в прямом эфире в «инстаграме» промоутерской компании «Мир бокса».

Усик — бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе. После завоевания титула абсолютного чемпиона мира перешёл в тяжёлый вес. Следующим соперником непобеждённого украинца должен стать британец Дерек Чисора. Ранее стало известно, что поединок, запланированный на 23 мая, из-за коронавируса перенесли на неопределённый срок.