Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Ковалёв опубликовал новый ролик с вылазки в калифорнийский супермаркет

Ковалёв опубликовал новый ролик с вылазки в калифорнийский супермаркет
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Сергей Ковалёв выложил в «Инстаграме» новый ролик с походом в супермаркет в США. Ковалёв находится в Калифорнии. В этом штате действуют правила карантина из-за пандемии коронавируса.

Ковалёв показал, что ходит в магазин в маске и перчатках. Он обратил внимание на расставленные повсюду санитайзеры.

«В магазин — как на войну», — заключил россиянин.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Коронавирусом заразилось уже почти 1,9 млн человек в мире. От инфекции скончалось более 117 тыс., выздоровело около 438 тыс. человек. США возглавляют список стран с самым большим числом заразившихся. Так, по состоянию на 13 апреля в США зафиксировано более 583 тыс. случаев заражения.

Сергей Ковалёв — о карантине: в магазин — как на войну
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020