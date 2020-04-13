Ковалёв опубликовал новый ролик с вылазки в калифорнийский супермаркет
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Сергей Ковалёв выложил в «Инстаграме» новый ролик с походом в супермаркет в США. Ковалёв находится в Калифорнии. В этом штате действуют правила карантина из-за пандемии коронавируса.
Ковалёв показал, что ходит в магазин в маске и перчатках. Он обратил внимание на расставленные повсюду санитайзеры.
«В магазин — как на войну», — заключил россиянин.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Коронавирусом заразилось уже почти 1,9 млн человек в мире. От инфекции скончалось более 117 тыс., выздоровело около 438 тыс. человек. США возглавляют список стран с самым большим числом заразившихся. Так, по состоянию на 13 апреля в США зафиксировано более 583 тыс. случаев заражения.
Сергей Ковалёв — о карантине: в магазин — как на войну
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