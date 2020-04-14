«Если что, подамся в Москву мыть плитку Собянина». Орловский рассказал о самоизоляции

Белорусский боец ММА Андрей Орловский, выступающий в UFC, опубликовал новое фото в своём «инстаграме». Спортсмен показал, как проводит время на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На фото Орловский со шланга поливает плитку перед домом.
«Ну а что? Если что, в Москву подамся плитку мыть у мэра Собянина, опыт уже имею. Начинаю уже переживать, что зазноба моя Милана Орловская, как прапор в армии, чтобы дурь в голову не лезла, держит бойца занятым с утра и до отбоя. Я тебя люблю», — написал Орловский в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» 41-летнего бойца.
За карьеру Орловский провёл 48 поединков ММА и одержал 28 побед при 19 поражениях и 1 ничьей.
Коронавирусом в мире заразилось уже почти 1,9 млн человек. От инфекции скончалось более 117 тыс., выздоровело около 438 тыс. человек.
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