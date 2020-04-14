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Экс-чемпионка UFC Холли Холм опубликовала откровенное фото

Экс-чемпионка UFC Холли Холм опубликовала откровенное фото
Бокс/ММА / UFC 0

Экс-чемпионка UFC Холли Холм опубликовала откровенное фото.

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Свой последний бой Холм провела в январе 2020 года. В рамках турнира UFC 246 она одержала победу над Ракель Пеннингтон единогласным решением — 29:28, 30:27, 30:27.

Всего на счету Холм 13 побед и 5 поражений.

На данный момент практически все спортивные мероприятия по всему миру были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 119 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 449 тыс.

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