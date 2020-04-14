Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, эффектным ударом завершила Nanana Challenge

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, выложила в «Инстаграм» новое видео с мужем Остином Вандерфордом.
Пара приняла участие в Nanana Challenge, суть которого заключается в исполнении танца под песню Oh Nanana группы Bonde R300.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, ранее спортсменка показала фото с домашней тренировки, где она и её муж тренируются полностью обнажёнными, а затем продемонстрировала ещё один снимок, где интимные места удачно прикрыты бокалами.
На данный момент практически все спортивные мероприятия по всему миру были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 119 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 449 тыс.
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