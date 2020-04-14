Нурмагомедов выложил фото с «хейтерами»

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в «Инстаграм» фотографию, сделанную после тренировки. На фото он изображён вместе с другими бойцами смешанных единоборств Магомедрасулом Хасбулаевым и Мовлидом Хайбулаевым.

«Я и мои хейтеры, шучу, не хейтеры», — подписал Нурмагомедов фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

Напомним, 18 апреля Нурмагомедов должен был подраться с Тони Фергюсоном. Хабиб лишился возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Джастина Гэтжи. Многие упрекали россиянина, что он не воспользовался всеми доступными возможностями, не попросив, в частности, президента России Владимира Путина организовать спецрейс ради него. 9 апреля президент UFC Дэна Уайт объявил, что бой Фергюсона и Гэтжи из-за коронавируса также нельзя провести.

Также посмотрите видео, как Хабиб ударил фаната в живот по его же просьбе.