«Такой взрослый человек и не понимает». Валуев ответил на критику Познера

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал слова известного телеведущего Владимира Познера, который заявил, что его полностью не устраивает работа бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе в нижней палате парламента.



«Слова Познера? Странно! Такой взрослый человек и не понимает. Я уже давно научился проходить мимо подобных высказываний. Медийная сфера всегда состоит из представителей этой же сферы. Может быть, сейчас тот случай, когда в разговоре нужно было кого-то вспомнить.

Вы думаете, я буду рьяно оправдываться? Самое неблагодарное дело — это оправдываться или отвечать на выпады того, кто что-то там не понимает. Познер мог с таким же успехом назвать других спортсменов, которые представлены в Госдуме. Забывая, что в Госдуме есть профильные комитеты, которые к этим темам имеют отношение. Это было, наверное, в целом мнение Познера о спортсменах. Я бы не сравнивал себя с Мухаммедом Али, у меня не будет той славы, которой он достиг. И в технике своей я уступаю Али, это надо признать. Если в этом контексте сравнивать, то конечно.

В спорте всё время кого-то сравнивают. Сравнивая кого-то, Познер показывает тот факт, что сам он в спорте не сильно разбирается. Можно это делать хотя бы по антропометрии, потому что они определённо двигаются. Невозможно сравнивать, например, Валуева и Тайсона или Ломаченко с его лучшим другом Усиком. Познер делает ошибку, сравнивая меня с Мухаммедом Али. Мне не дано порхать, как бабочка, и жалить, как пчела, потому что я вешу чуть ли не на 50 кг больше, чем Али. Понимаете?

Не обижаюсь ли я? Человек, который позволяет себе что-то сравнивать… Я уже указал на то несоответствие, которое он делает. Это определённая подмена понятий. Интервью Познера я смотрел, у него есть опыт манипуляции мнением человеческим. Он опытный журналист, ему нужно отдать должное в этом. В данном случае я сразу указываю, что, сравнивая меня с великим боксёром, он в очередной раз использует этот момент. Манипуляция мнением — это создание негативного образа для достижения определённой цели. Познер этим пользуется.

Пожму ли я ему руку? Это не помешает мне пожать руку! Личное мнение человека — это не причина, чтобы не жать ему руку. Пожать или не пожать руку — это вопрос воспитания, а не отношения.



Я не хочу способствовать раскручивания этой истории, потому сейчас что-то не слышно Познера. И пускай его не будет слышно и дальше», — приводит слова Валуева Sport24.