Мораес сообщил о переносе боя с Петром Яном на остров. Тот отреагировал
Бразильский боец смешанных единоборств Марлон Мораес сообщил, что его бой с россиянином Петром Яном, который должен пройти на турнире UFC в Казахстане 13 июня, из-за пандемии коронавируса перенесут на остров. Напомним, ранее о возможности проведения боёв на специально оборудованном острове высказывался президент UFC Дэна Уайт.
«Я уже знаю, где это и как туда добраться. Всё серьезно, скоро будут новости. Бою быть, и мы верим, что UFC сделает всё как надо», — написал Мораес в своём «инстаграме», прибавив к посту хештег #остров.
«Эй, Марлон, можешь прислать мне локацию и объяснить, как туда добраться?» — отреагировал Ян в своём «твиттере».
Также посмотрите видео, как Пётр Ян «пашет» в зале в Таиланде.
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