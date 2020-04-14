UFC запустил в России сервис Fight Pass. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на UFC Russia. Отмечается, что на платформе будут представлены все турниры UFC в прямом эфире на русском и английском языках.

Помимо турниров UFC Fight Pass будет транслировать более 200 мероприятий в год от сильнейших лиг боевых искусств всего мира, в том числе Invicta FC, Glory Kickboxing, и Quintet, а также боксёрские турниры Роя Джонса-младшего, в том числе проходящие в России. Отмечается, что пользователям будут доступны все трансляции, включая те, что проходят по системе PPV (Pay-per-view).

Напомним, в настоящее время UFC временно не проводит турниры ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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