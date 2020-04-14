Гэтжи: хочу увидеть бой Хабиб — Фергюсон

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи признался, что ему было бы интересно посмотреть поединок с участием действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
Напомним, Нурмагомедов должен был подраться с Фергюсоном 18 апреля. Хабиб лишился возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Гэтжи. 9 апреля президент UFC Дэна Уайт объявил, что бой Фергюсона и Гэтжи из-за коронавируса также нельзя провести.
Гэтжи выразил надежду, что бой Хабиба и Тони всё-таки состоится, а он подерётся с Конором Макгрегором, после чего победители сойдутся в очном противостоянии.
«Хочу увидеть бой Хабиба и Тони, врать не стану. Думаю, мы с Конором подерёмся, а победители встретятся. Я готов драться в июне, в июле. Да, я готов был выйти на коротком уведомлении, но сейчас мне нужны мои восемь недель», — сказал американец в подкасте UFC Unfiltered.
Также посмотрите видео, как одноклубник Нурмагомедова пародирует тренировки Фергюсона.
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