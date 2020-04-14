Тренер Хабиба заявил, что не хочет его боя с Фергюсоном

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ему не хотелось бы, чтобы следующим соперником его подопечного стал Тони Фергюсон.
Нурмагомедов должен был подраться с Фергюсоном 18 апреля. Хабиб лишился возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Джастина Гэтжи. 9 апреля президент UFC Дэна Уайт объявил, что бой Фергюсона и Гэтжи из-за коронавируса также нельзя провести.
Напомним, это уже пятый срыв боя Нурмагомедова и Фергюсона.
«Кто станет соперником Хабиба? Если бы у меня был выбор, то хотелось бы, чтобы Гэтжи. Хочется уже, чтобы бой гарантированно состоялся. Только по этой причине.
Если не Гэтжи, то кто-то другой, но не Фергюсон. Только из-за опасений, что бой с Тони опять может сорваться. Бой срывался пять раз подряд. Такого не было никогда», — цитирует Мендеса MMA Fighting.
Также тренер рассказал, когда Хабиб может вернуться в октагон.
«В августе или в сентябре. Если в августе, то на турнире в Сан-Франциско. Если в сентябре, то в Абу-Даби», — добавил он.
Также посмотрите видео, как Хабиб демонстрирует навыки бокса.
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