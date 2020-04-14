Рейес: если Джон Джонс не согласится на реванш, я приду к нему домой

Боец UFC Доминик Рейес настаивать на том, что выиграл первый бой у чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса, и требовать реванша.
«Мы должны сделать это снова. Ведь я некоронованный король. Я сказал это сразу после боя, я некоронованный король. 98 процентов всей планеты согласны с этим. Маленькие дети, старушки, люди, которые не смотрят бои, все. Тут не нужны никакие знатоки. Что это за эксперты, которые говорят, что я проиграл тот бой? Это нелепо.
Я много раз причинял ему боль этом бою, а сам не пострадал ни разу. Я даже не был в опасности и не устал в пятом раунде. Этот парень должен снова драться со мной. Если нет, я просто пойду к нему домой и отшлёпаю его», — приводит слова Рейеса BJ Penn.
В первой встрече соперников Джонс победил единогласным решением судей, что вызвало неоднозначную реакцию болельщиков и всего сообщества ММА. По мнению большинства, Джон не заслужил победы в той встрече. Рейес практически сразу после неудачи потребовал реванш.
- 14 апреля 2020
-
16:15
-
15:43
-
15:33
-
14:51
-
14:02
-
13:30
-
13:19
-
11:39
-
11:11
-
10:23
-
09:00
-
07:16
-
05:39
-
03:11
-
00:54
- 13 апреля 2020
-
23:45
-
22:42
-
22:06
-
21:26
-
20:59
-
19:47
-
18:55
-
17:46
-
17:06
-
15:23
-
14:20
-
13:39
-
12:19
-
12:17
-
11:39
-
10:58
-
10:42
-
10:18
-
09:21
-
09:10