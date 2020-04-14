Рейес: если Джон Джонс не согласится на реванш, я приду к нему домой

Боец UFC Доминик Рейес настаивать на том, что выиграл первый бой у чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса, и требовать реванша.



«Мы должны сделать это снова. Ведь я некоронованный король. Я сказал это сразу после боя, я некоронованный король. 98 процентов всей планеты согласны с этим. Маленькие дети, старушки, люди, которые не смотрят бои, все. Тут не нужны никакие знатоки. Что это за эксперты, которые говорят, что я проиграл тот бой? Это нелепо.

Я много раз причинял ему боль этом бою, а сам не пострадал ни разу. Я даже не был в опасности и не устал в пятом раунде. Этот парень должен снова драться со мной. Если нет, я просто пойду к нему домой и отшлёпаю его», — приводит слова Рейеса BJ Penn.



В первой встрече соперников Джонс победил единогласным решением судей, что вызвало неоднозначную реакцию болельщиков и всего сообщества ММА. По мнению большинства, Джон не заслужил победы в той встрече. Рейес практически сразу после неудачи потребовал реванш.