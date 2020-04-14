Бывший соперник Нурмагомедова дал прогноз на его бой с Фергюсоном

Американский боец смешанных единоборств Эл Яквинта предположил, что Хабибу Нурмагомедову не составит труда победить Тони Фергюсона. Напомним, в апреле 2018 года Яквинта проиграл Нурмагомедову, и тот завоевал пояс UFC в лёгком весе, который удерживает до сих пор.

Нурмагомедов должен был подраться с Фергюсоном 18 апреля. Хабиб лишился возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Джастина Гэтжи. 9 апреля президент UFC Дэна Уайт объявил, что бой Фергюсона и Гэтжи из-за коронавируса также нельзя провести.

«Если бы мне надо было поставить деньги, я бы точно поставил их на Хабиба. Тони умеет удивлять, он выиграл 12 боёв подряд. Он просто чокнутый, дикий, сумасшедший, и у него есть выносливость, а ещё локти и прочее! Но из того, что я видел в прошлом, — думаю, Хабибу было бы несложно провести тейкдаун. Он прекрасно контролирует ситуацию внизу. Не знаю, смог бы Тони противостоять ему в партере или нет», — цитирует Яквинту BJPenn.

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