Ломаченко: Хэйни дрался с ноунеймами и теперь говорит, что побьёт меня?

Чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO в лёгком весе Василий Ломаченко поделился мыслями о недавних высказываниях чемпиона мира по версии WBC Дэвина Хэйни, который заявил, что сможет нокаутировать украинца.

«DAZN разместил пост с Дэвином Хэйни и в нём он говорил обо мне. Он сказал, что нокаутирует меня. Потому я ему отвечаю. Он это серьёзно вообще? Он дрался с ноунеймами, а теперь говорит, что побьёт меня? Никаких проблем, давайте сделаем этот бой.

Он уже ответил мне своим согласием, так что мы готовы и можем подарить болельщикам классную битву. Именно потому я говорю, что у нас очень интересная весовая категория, в которой есть много больших звёзд", — приводит слова Ломаченко BoxingScene…