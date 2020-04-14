А. Емельяненко спел Марш советских танкистов

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко спел Марш советских танкистов и рассказал, что на досуге занять чтением книги «План Барбаросса», повествующей о Великой отечественной войне".
«Читаю книгу „План Барбаросса“. Больше читайте книг, меньше смотрите телевизор.Всего хорошего. Пока-пока», — сказал Александр Емельяненко.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице спортсмена в социальной сети.
Напомним, Александр Емельяненко долгое время готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был состояться 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве. Из-за пандемии коронавируса это противостояние перенесли. Ожидается, что встреча состоится 24 июля.
В 2019 году Емельяненко провёл один бой. Тогда он выступил по правилам бокса и нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.
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