А. Емельяненко спел Марш советских танкистов

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко спел Марш советских танкистов и рассказал, что на досуге занять чтением книги «План Барбаросса», повествующей о Великой отечественной войне".

«Читаю книгу „План Барбаросса“. Больше читайте книг, меньше смотрите телевизор.Всего хорошего. Пока-пока», — сказал Александр Емельяненко.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, Александр Емельяненко долгое время готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был состояться 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве. Из-за пандемии коронавируса это противостояние перенесли. Ожидается, что встреча состоится 24 июля.

В 2019 году Емельяненко провёл один бой. Тогда он выступил по правилам бокса и нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.