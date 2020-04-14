Гассиев и Кремлёв прошли тесты на коронавирус

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев сообщил, что он вместе с генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым прошли тесты на коронавирус.

«Вчера вместе с Умаром Кремлёвым сдали тесты на коронавирус, сегодня пришли результаты — всё чисто», — написал Гассиев.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, что о пандемии коронавируса было объявлено в марте, а впервые новая форма заболевания была обнаружена в декабре 2019 года. На сегодняшний день в мире зарегистрировано почти 2 млн. случаев заражения, более 120 тыс. из них стали смертельными. В России зарегистрировано более 21 тыс. случая заражения.