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Гассиев и Кремлёв прошли тесты на коронавирус

Гассиев и Кремлёв прошли тесты на коронавирус
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев сообщил, что он вместе с генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым прошли тесты на коронавирус.

«Вчера вместе с Умаром Кремлёвым сдали тесты на коронавирус, сегодня пришли результаты — всё чисто», — написал Гассиев.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, что о пандемии коронавируса было объявлено в марте, а впервые новая форма заболевания была обнаружена в декабре 2019 года. На сегодняшний день в мире зарегистрировано почти 2 млн. случаев заражения, более 120 тыс. из них стали смертельными. В России зарегистрировано более 21 тыс. случая заражения.

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