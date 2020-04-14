Мендес: Хабиб не выбирал вариант с отказом от боя, он просто уехал домой и ждал локацию

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его подопечный не собирался сниматься с турнира UFC 249. По словам специалиста, россиянин просто отправился домой и ждал от UFC сообщения о месте проведения встречи с Тони Фергюсоном.
«Он не выбирал вариант с отказом от боя. Он просто вернулся домой, тренировался и ждал от UFC новостей о локации турнира. Так что он не выбирал вариант с отказом. Боссы лиги не смогли назвать ему место, а потом он просто не смог получить разрешение на вылет. У него не было разрешения, и у него не было пункта назначения. Теперь мы понимаем, почему место не называлось. Это грозило утечкой информации и дальнейшей отменой шоу.
Хабиб сделал совершенно правильно, полетев сначала в Абу-Даби. Тогда говорилось, что бой, скорее всего, пройдёт там. Не получив разрешения на пересечение границы, он поехал домой и тренировался там», — приводит слова Мендеса MMA Fighting.
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