Фергюсон предложил Гэтжи сделать вес до 17 апреля, тот ему ответил

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон продолжает тренировочный процесс, невзирая на то, что турнир UFC 249 официально отменён. Судя по всему, американец ожидает того же и от Джастина Гэтжи, с которым он и должен был встретиться.
Так Фергюсон на своей странице в «Твиттере» задал Джастину вопрос, собирается ли тот уложиться в лимит лёгкой весовой категории к пятнице, традиционному дню взвешивания перед турнирами.
«Джастин, ты собираешься делать вес к пятнице?»
Ответ Гэтжи не заставил себя долго ждать.
«Дружище, у тебя было достаточно времени для подготовки. Я же принял бой за 20 дней до проведения турнира. Лол, я не буду делать вес», — написал Гэтжи.
Напомним, сначала планировалось, что на турнире UFC 249 Тони Фергюсон подерётся с Хабибом Нурмагомедовым. Но позже россиянин из-за невозможности вылететь в США отказался от боя. Его должен был заменить Джастин Гэтжи.
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