В команде Бивола намекнули, что Сауль Альварес избегает боя с ним

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, поделился мыслями о возможном противостоянии своего клиента с чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом.

Функционер намекнул, что мексиканец не горит желанием проводить встречу с Биволом.

«Я слышал, что DAZN и другие заинтересованные стороны поддерживают идею этого боя, но когда имя Бивола возникает в разговоре с Канело, он всегда говорит «нет», хотя я не знаю, можно ли этому верить. Было бы здорово узнать, готов ли он к боям против других топовых чемпионов своего веса, которые выступают на той же платформе и готовы договориться на простых и приемлемых условиях, так как таких боксёров не много. Я твёрдо уверен, что бой против Дмитрия Бивола во втором среднем весе будет самой сложной проверкой для Канело», — приводит слова Корнилова пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса» на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Бивол заявлял, что ради встречи с Альваресом он готов спуститься во второй средний вес.