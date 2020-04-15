Волков: к нападению половцев и набегам печенегов готов

Боец UFC Александр Волков поделился воинственным фото на своей странице в «Инстаграме». На фотографии он предстал в чёрной шапке, чёрной футболке и чёрной маске, скрывающей нос и рот. В каждой руке Волков держит что-то вроде булавы.

«К нападению половцев и набегам печенегов готов», — подписал фотографию россиянин.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».

Очевидно, что слова Волкова отсылают подписчиков к недавнему обращению президента Российской Федерации Владимира Путина к народу. В нём глава государства подчёркивал, что страна справится с пандемией коронавируса и напоминал, что в прошлом Россия выстояла под натиском набегов половцев и печенегов.