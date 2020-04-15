Даниэль Кормье — об отмене турнира UFC 249: не думаю, что Хабиб был рад, что оказался прав

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье сомневается, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов испытывал чувство радости, когда стало известно, что турнир UFC 249 не состоится.
«Не знаю, радовался ли Хабиб полной отмене турнира UFC 249. Но я знаю, что он хотел боя с Фергюсоном, он гонялся за этим поединком. Думаю, что когда пошли слухи о Калифорнии, он был в восторге, потому что он очень любит Сан-Хосе.
Не думаю, что он из тех парней, который скажет «чёрт возьми, я был прав» и будет рад этому. Не знаю, мне кажется он не такой", — рассказал Кормье в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.
Напомним, турнир UFC 249 должен был состояться 18 апреля. Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном должен был заменить Джастин Гэтжи. Но в итоге турнир отменили из-за пандемии коронавируса.
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