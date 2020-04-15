Фергюсон закончит цикл подготовки к бою с Хабибом, несмотря на отмену UFC 249
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон выполнит всю программу подготовки к поединку с Хабибом Нурмагомедовым, который сорвался в пятый раз.
Фергюсон должен был подраться с Нурмагомедовым 18 апреля. Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Джастина Гэтжи. 9 апреля президент UFC Дэна Уайт объявил, что бой Фергюсона и Гэтжи из-за коронавируса также нельзя провести.
«Тони сейчас готовится так, как он это обычно делает на неделе перед боем. Тони говорит, что важно завершить подготовительный цикл», — приводит слова представителя команды Фергюсона ТАСС.
Также посмотрите видео «безбашенных» тренировок Фергюсона.
Источник: стал известен полный кард UFC 249, который может состояться 9 мая
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