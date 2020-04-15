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Тренер Хабиба предрёк его брату Умару чемпионство в UFC

Тренер Хабиба предрёк его брату Умару чемпионство в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предсказал, что его двоюродный брат Умар Нурмагомедов в скором времени завоюет пояс промоушена.

Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории, должен был дебютировать в UFC 18 апреля, но турнир UFC 249 сорвался из-за пандемии коронавируса. На счету 24-летнего спортсмена 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах.

«Умар — противоположность Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Его главная сильная сторона — удары, а потом уже грэпплинг. Он специалист по ударной технике, особенно в ударах ногами.

Умар станет следующим большим открытием дивизиона. Я в этом уверен на все сто. С правильными боями и развитием карьеры он станет чемпионом», — рассказал Мендес в своём подкасте.

Также посмотрите видео, как Хабиб «убивает» снаряд в зале Махачкалы.

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