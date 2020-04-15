Тренер Хабиба предрёк его брату Умару чемпионство в UFC

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предсказал, что его двоюродный брат Умар Нурмагомедов в скором времени завоюет пояс промоушена.
Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории, должен был дебютировать в UFC 18 апреля, но турнир UFC 249 сорвался из-за пандемии коронавируса. На счету 24-летнего спортсмена 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах.
«Умар — противоположность Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Его главная сильная сторона — удары, а потом уже грэпплинг. Он специалист по ударной технике, особенно в ударах ногами.
Умар станет следующим большим открытием дивизиона. Я в этом уверен на все сто. С правильными боями и развитием карьеры он станет чемпионом», — рассказал Мендес в своём подкасте.
Также посмотрите видео, как Хабиб «убивает» снаряд в зале Махачкалы.
- 15 апреля 2020
-
10:30
-
10:21
-
10:01
-
08:56
-
03:52
-
03:30
-
01:50
-
01:26
-
00:47
-
00:43
- 14 апреля 2020
-
23:30
-
22:41
-
21:26
-
20:23
-
19:52
-
18:50
-
17:21
-
16:15
-
15:43
-
15:33
-
14:51
-
14:02
-
13:30
-
13:19
-
11:39
-
11:11
-
10:23
-
09:00
-
07:16
-
05:39
-
03:11
-
00:54
- 13 апреля 2020
-
23:45
-
22:42
-
22:06