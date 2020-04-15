Сен-Пьер: руководство UFC не хотело рисковать чемпионством Хабиба и устраивать наш бой

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал, что чувствует в себе способность вернуться в бои. Он признался, что искал поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым до объявления о завершении карьеры в феврале 2019 года, но тогда руководство промоушена не стало проводить этот матч.



«Я хотел боя с Хабибом, потому что он лучший боец. Нурмагомедов тоже был не против со мной драться. Но руководство UFC не хотело рисковать его чемпионством, потому что моя победа оставляла пояс вакантным. Их можно понять.

Я предлагал организовать нетитульный поединок. Этот бой для фанатов. Руководство UFC решило иначе, у них другие планы на Хабиба, и они защищают свои инвестиции. С другой стороны это можно расценивать как комплимент. Ведь в UFC считали, что я могу одержать победу. Единственный вариант, при котором они организовали бы этот бой, — если бы верили, что я проиграю», – рассказал Сен-Пьер в эфире ESPN.