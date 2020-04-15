Фергюсон опять пошутил на тему тирамису и Нурмагомедова. Фото

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон вновь вспомнил старый мем, в котором Хабиб Нурмагомедов предстаёт в образе повара, готовящего тирамису. Фергюсон выложил в «Инстаграм» соответствующую фотографию, в подписи к которой напомнил, что вторник — время тирамису, и добавил, что продолжает сгонку веса к пятнице.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Фергюсона.

Напомним, Фергюсон должен был подраться с Нурмагомедовым 18 апреля. Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Джастина Гэтжи. 9 апреля президент UFC Дэна Уайт объявил, что бой Фергюсона и Гэтжи из-за коронавируса также нельзя провести.

Также посмотрите видео, как одноклубник Нурмагомедова пародирует тренировки Фергюсона.