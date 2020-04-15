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У Эдгарда Запашного выманили 50 тыс. рублей. Мошенник представился бойцом UFC Олейником

У Эдгарда Запашного выманили 50 тыс. рублей. Мошенник представился бойцом UFC Олейником
Бокс/ММА / UFC 0

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный стал жертвой обмана. Неизвестный убедил его перевести 50 тыс. рублей. Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что Запашный обратился в МВД поздно вечером 14 апреля и рассказал, что ему в мессенджер написал неизвестный человек и представился его хорошим другом — бойцом UFC Алексеем Олейником. В переписке лжезнакомый попросил у Эдгарда 50 тыс. рублей.

Запашный помог «другу», а потом перезвонил ему. Олейник, который сейчас живёт в США, оказался удивлён рассказом приятеля. Он заявил, что никаких денег не просил и ничего не получал.

«Потеряв сумму, сегодня я ощутил обиду лишь потому, что такая тварь никогда и никому не поможет, он их просто украл!» — написал Запашный в своём «инстаграме».

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