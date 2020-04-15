У Эдгарда Запашного выманили 50 тыс. рублей. Мошенник представился бойцом UFC Олейником

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный стал жертвой обмана. Неизвестный убедил его перевести 50 тыс. рублей. Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что Запашный обратился в МВД поздно вечером 14 апреля и рассказал, что ему в мессенджер написал неизвестный человек и представился его хорошим другом — бойцом UFC Алексеем Олейником. В переписке лжезнакомый попросил у Эдгарда 50 тыс. рублей.

Запашный помог «другу», а потом перезвонил ему. Олейник, который сейчас живёт в США, оказался удивлён рассказом приятеля. Он заявил, что никаких денег не просил и ничего не получал.

«Потеряв сумму, сегодня я ощутил обиду лишь потому, что такая тварь никогда и никому не поможет, он их просто украл!» — написал Запашный в своём «инстаграме».

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