Генсек Федерации бокса России: не вижу в Сауле Альваресе супербоксёра

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв поделился мнением о мексиканском боксёре Сауле Альваресе. Он признался, что хотел бы увидеть поединок Альвареса и россиянина Фёдора Чудинова. Российский боксёр является обладателем пояса WBA Super, Альварес выигрывал пояса в четырёх весовых категориях.

«Я бы хотел увидеть бой Фёдора Чудинова и Сауля Альвареса. Я, например, не вижу ничего в Альваресе — не вижу в нём супербоксера. В бою с Серегой Ковалёвым Альварес ничего не показал, просто Серёга пропустил. Кстати, перед боем с Феликсом Штурмом разные вещи говорили про шансы Феди. А в итоге он на 9 мая в Германии просто разбил Феликса", — сказал Кремлёв во время прямого эфира в «инстаграме» промоутерской компании RCC.