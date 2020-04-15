Бетербиев: думаю, Гассиев будет чемпионом в тяжёлом весе

Российский боксёр чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев поделился мнением о соотечественнике, Мурате Гассиеве, который перешёл в супертяжёлый вес, но до сих пор не дебютировал в этой весовой категории. Летом 2018 года Гассиев уступил украинцу Александру Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе. После этого оба спортсмена перешли в супертяжи.
«Без лести могу сказать, что у Мурата хороший потенциал. Думаю, он добьётся своего в тяжёлом весе — будет чемпионом в этом дивизионе. Молодой и крепкий парень. Если Мурат выйдет на второй бой с Усиком готовым на все 100%, то результат будет другим», — цитирует Бетербиева РИА «Новости».
Гассиев с 2018 года не выходил на ринг, но недавно сообщил, что не планирует завершать карьеру.
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