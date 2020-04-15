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Сен-Пьер: невозможно быть лучшим бойцом на Земле, всегда найдётся кто-то, кто тебя побьёт

Сен-Пьер: невозможно быть лучшим бойцом на Земле, всегда найдётся кто-то, кто тебя побьёт
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC Жорж Сен-Пьер заявил, что в ММА нет непобедимых бойцов. По мнению канадца, стать сильнейшим бойцом в истории невозможно в принципе.

«В молодости хотел стать лучшим в истории. Но, становясь старше и опытнее, осознал, что это ерунда. Такого не существует. Невозможно быть лучшим бойцом на плане. Всегда будет кто-то, кто может тебя победить.

Знаю, многие со мной не согласятся. Но если тренироваться со многими разными спарринг-партнёрами, как я, вы поймёте, что всё обстоит именно так.

Всегда найдутся ребята, которые лучше. И такая ситуация складывается не только в ММА, но и в других сферах. Всегда найдётся тот, кто тебя обойдёт», — сказал Сен-Пьер во время подкаста с Ариэлем Хельвани.

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