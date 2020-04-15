Уайлдер: в поединке с Фьюри был не настоящий я. Тогда чувствовал себя как зомби

Американский боксёр бывший чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Соперники провели второй бой 22 февраля, Фьюри одержал победу и отобрал у соперника чемпионский титул. Это поражение стало первым в карьере Уайлдера.
«Восстановление идёт хорошо. Пока нахожусь на терапии, залечиваю травму, которую получил во время боя.
Пока просто сосредоточен на восстановлении и выздоровлении. С нетерпением жду, когда смогу вернуться в тренировочный лагерь.
До сих пор не считаю Фьюри чемпионом. Пока он ещё не чемпион. У нас будет ещё один бой, я ещё не всё сказал. Третий бой будет последним аргументом. Жду возможности, чтобы показать всему миру, чего я стою. Той ночью был не настоящий Деонтей Уайлдер. Чувствовал себя как зомби», — приводит слова американца Daily Mail.
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