Уайлдер: в поединке с Фьюри был не настоящий я. Тогда чувствовал себя как зомби

Американский боксёр бывший чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Соперники провели второй бой 22 февраля, Фьюри одержал победу и отобрал у соперника чемпионский титул. Это поражение стало первым в карьере Уайлдера.

«Восстановление идёт хорошо. Пока нахожусь на терапии, залечиваю травму, которую получил во время боя.

Пока просто сосредоточен на восстановлении и выздоровлении. С нетерпением жду, когда смогу вернуться в тренировочный лагерь.

До сих пор не считаю Фьюри чемпионом. Пока он ещё не чемпион. У нас будет ещё один бой, я ещё не всё сказал. Третий бой будет последним аргументом. Жду возможности, чтобы показать всему миру, чего я стою. Той ночью был не настоящий Деонтей Уайлдер. Чувствовал себя как зомби», — приводит слова американца Daily Mail.