Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Уайлдер: в поединке с Фьюри был не настоящий я. Тогда чувствовал себя как зомби

Уайлдер: в поединке с Фьюри был не настоящий я. Тогда чувствовал себя как зомби
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Американский боксёр бывший чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Соперники провели второй бой 22 февраля, Фьюри одержал победу и отобрал у соперника чемпионский титул. Это поражение стало первым в карьере Уайлдера.

«Восстановление идёт хорошо. Пока нахожусь на терапии, залечиваю травму, которую получил во время боя.

Пока просто сосредоточен на восстановлении и выздоровлении. С нетерпением жду, когда смогу вернуться в тренировочный лагерь.

До сих пор не считаю Фьюри чемпионом. Пока он ещё не чемпион. У нас будет ещё один бой, я ещё не всё сказал. Третий бой будет последним аргументом. Жду возможности, чтобы показать всему миру, чего я стою. Той ночью был не настоящий Деонтей Уайлдер. Чувствовал себя как зомби», — приводит слова американца Daily Mail.

Фьюри: Уайлдер согласился на третий бой из-за денег
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020