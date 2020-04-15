Президент UFC проинформировал ESPN о проведении турнира 9 мая

Президент UFC Дэна Уайт рассчитывает провести турнир 9 мая. Как сообщает Reuters, Уайт проинформировал ТВ-партнёра, компанию ESPN, о планах проведения турнира в указанную дату. Предполагается, что в кард войдут как минимум два титульных боя.
Ранее Уайт сообщил об отмене турнира UFC 249, который должен был проходить 18 апреля. Президент UFC планировал организовать соревнования в казино в индейской резервации в Калифорнии, но власти штата призвали Дэну отменить турнир из-за пандемии коронавируса.
По данным ESPN, организаторы проведут поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, которые оспорят титул временного чемпионата. Кроме того, Генри Сехудо и Доминик Круз сразятся за титул в наилегчайшем весе UFC. Место проведения соревнований пока не известно.
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