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YouTube-канал UFC опубликовал видео боя Забита Магомедшарипова

YouTube-канал UFC опубликовал видео боя Забита Магомедшарипова
Бокс/ММА / UFC 0

На YouTube-канале Ultimate Fight Championship появилось видео боя российского бойца Забита Магомедшарипова 2018 года.

Ролик представляет собой полную запись поединка Магомедшарипова с американцем Кайлом Бочняком на UFC 223.

Российский боец был активнее на протяжении большей части поединка и победил единогласным решением судей – 29-28, 30-27, 30-27.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.

Всего на счету Магомедшарипова 19 боёв, в которых он одержал 18 побед и потерпел 1 поражение.
Свой последний бой Магомедшарипов провёл в декабре прошлого года, одержав победу над американцем Келвином Каттаром на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. В главном событии вечера судьи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28). присудили победу российскому бойцу.

Ранее на На YouTube-канале Ultimate Fight Championship появилось видео боя российского бойца Фёдора Емельяненко 2004 года.

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