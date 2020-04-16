«Неплохой кард, верно?!». Олейник оценил список полный список участников турнира UFC 249

Российский тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, прокомментировал появившуюся информацию, что турнир UFC 249 может состояться 9 мая, оценив полный список возможного карда.
«Неплохой кард, верно?!», — написал Олейник.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Алексея.
Ранее стало известно, что UFC в настоящее время разрабатывает амбициозный план с громкими поединками на турнир UFC 249, который, как предполагается, может состояться 9 мая. Главным событием турнира должен стать бой за временный титул UFC в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, а одним из сюрпризов — матч-реванш Энтони Петтиса и Дональда Ковбоя Серроне. Именно на этом ивенте планируется бой Олейника с 42-летним бразильцем Фабрисиу Вердумом.
Также на «Чемпионате» доступно видео эффектного спарринга с сестрой чемпионки UFC Валентины Шевченко.
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