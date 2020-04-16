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«Неплохой кард, верно?!». Олейник оценил список полный список участников турнира UFC 249

«Неплохой кард, верно?!». Олейник оценил список полный список участников турнира UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

Российский тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, прокомментировал появившуюся информацию, что турнир UFC 249 может состояться 9 мая, оценив полный список возможного карда.

«Неплохой кард, верно?!», — написал Олейник.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Алексея.

Ранее стало известно, что UFC в настоящее время разрабатывает амбициозный план с громкими поединками на турнир UFC 249, который, как предполагается, может состояться 9 мая. Главным событием турнира должен стать бой за временный титул UFC в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, а одним из сюрпризов — матч-реванш Энтони Петтиса и Дональда Ковбоя Серроне. Именно на этом ивенте планируется бой Олейника с 42-летним бразильцем Фабрисиу Вердумом.

Также на «Чемпионате» доступно видео эффектного спарринга с сестрой чемпионки UFC Валентины Шевченко.

Олейник: мой бой с Вердумом состоится 9 мая. Может быть, сместится на неделю
Турнир UFC 249 может состояться 9 мая. На нём планируется матч-реванш Петтис – Серроне
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