Источник: Фергюсон и Гэтжи согласились провести бой на UFC 249 9 мая

Американские бойцы смешанных единоборств Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи дали устное согласие на участие в турнире UFC 249, который планируется провести 9 мая. Об этом сообщает журналист Бретт Окамото в своём «твиттере», ссылаясь на собственные источники. На кону поединка будет стоять пояс временного чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.
Напомним, изначально турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля. Главным боем вечера должен был стать поединок обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона. Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Гэтжи.
Также посмотрите видео, как Нурмагомедов демонстрирует навыки бокса.
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