«Аккуратней занимайтесь спортом дома!» А. Емельяненко опубликовал забавное видео

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал забавное видео и напомнил своим болельщикам, что во время занятий спортом в домашних условиях следует соблюдать осторожность.



«Аккуратней занимайтесь спортом в домашних условиях!» — написал под роликом Александр.

Видео доступно на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, Александр Емельяненко долгое время готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был состояться 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве. Из-за пандемии коронавируса это противостояние перенесли. Ожидается, что встреча состоится 24 июля.



В 2019 году Емельяненко провёл один бой. Тогда он выступил по правилам бокса и нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.