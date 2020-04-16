«Аккуратней занимайтесь спортом дома!» А. Емельяненко опубликовал забавное видео
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал забавное видео и напомнил своим болельщикам, что во время занятий спортом в домашних условиях следует соблюдать осторожность.
«Аккуратней занимайтесь спортом в домашних условиях!» — написал под роликом Александр.
Видео доступно на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
Напомним, Александр Емельяненко долгое время готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был состояться 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве. Из-за пандемии коронавируса это противостояние перенесли. Ожидается, что встреча состоится 24 июля.
В 2019 году Емельяненко провёл один бой. Тогда он выступил по правилам бокса и нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.
А. Емельяненко спел «Марш советских танкистов»
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