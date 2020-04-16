Боец UFC Олейник отреагировал на то, что от его имени выманили деньги у Эдгарда Запашного

Российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал ситуацию, в которой оказался его друг директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Напомним, у Запашного выманили 50 тыс. рублей, причём мошенник представился Олейником.

«Я в недоумении. Я пообщался с Эдгардом. Хороший парень, уважаю его. Сказал ему: «Мне хочется перед тобой извиниться, хотя к этому не имею никакого отношения».

Кто-то поставил на аватарку мою фотографию, взятую из интернета. Попросил перевести на карту средства… Я сказал Эдгарду: «У тебя же есть мой телефон». Он ответил, что был очень занят, что у него был прямой эфир и перевёл деньги, так как подумал, что мне они очень нужны.

К сожалению, есть в нашей жизни жулики, которые хотят на чём-то нажиться. Кто-то — на благотворительности, кто-то — на таких вот моментах. Я уверен, что впрок это мошенникам не пойдёт. Если ты сегодня сделал что-то подобное, то завтра потеряешь в два раза больше — получишь по шапке.

Если у вас есть хоть какие-то мозги, то больше так не сделаете. А если нет, то жизнь и дальше будет наказывать», — цитирует спортсмена «Спорт-экспресс».

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