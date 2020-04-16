Александр Емельяненко: приходится постоянно работать до изнеможения, на износ

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, как тренируется в условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. 3 апреля Емельяненко должен был сразиться с Магомедом Исмаиловым, но бой отменили.
«За карьеру очень часто были срывы с боями, спортсмен должен быть готов к этому. Может быть и такое, что перед боем соперник травмируется. Организация, которая проводит бои, вынуждена прибегнуть к замене. Может даже выйти тот боец, о котором не знал. Всякое бывает, у нас работа такая. Поэтому приходится как-то себя поддерживать.
У меня такое желание работать дальше и тренироваться, что боюсь потерять эту набранную форму. Приходится постоянно работать до изнеможения, работать на износ», — цитирует бойца «Матч ТВ».
Также посмотрите видео дружеского спарринга Емельяненко с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
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