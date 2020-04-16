Емельяненко: разобрал сильные и слабые стороны Исмаилова. Измотаю его на ринге
Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, как готовится к бою с Магомедом Исмаиловым. Встреча бойцов должна была состояться 3 мая, но из-за пандемии коронавируса перенесена на 24 июля.
«Разобрал сильные и слабые стороны Исмаилова, но подготовка к сопернику от боя к бою у меня не меняется.
Знаю, что он будет делать против меня, знаю его ударную и борцовскую техники, физические данные. Просто работаю больше, чем Мага, чтобы измотать его на ринге», — цитирует Емельяненко «Матч ТВ».
Ранее Александр рассказал, как относится к переносу боя с Исмаиловым и как поддерживает форму в условиях карантина.
Также посмотрите видео дружеского спарринга Емельяненко с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
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