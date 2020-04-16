Энди Руис намерен работать с тренером Сауля Альвареса

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руис пребывает в поиске нового главного тренера. Американец мексиканского происхождения прекратил сотрудничество с предыдущим наставником, Мэнни Роблесом, после поражения от Энтони Джошуа в декабре 2019 года и теперь намерен поработать с Эдди Рейносо, который тренирует Сауля Альвареса.

«Мы общались с командой Сауля Альвареса. Думаю, пошло бы на пользу, если бы я начал работу с Эдди Рейносо. Пока мы не подписывали никаких контрактов, но хотелось бы тренироваться вместе с Альваресом», — приводит слова Руиса BoxingScene.

Отметим, Сауль Альварес специально приезжал на предыдущий бой Руиса, в котором тот бился с Джошуа. Встреча прошла в Саудовской Аравии.