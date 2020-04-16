Сайборг раскритиковала Дэну Уайта за желание проводить турниры UFC

Чемпионка Bellator в полулёгком весе и экс-чемпионка UFC Крис Сайборг подвергла критике президента UFC Дэну Уайта за то, что тот пытается организовать турниры по смешанным единоборствам во время пандемии коронавируса.

«Все должны быть на карантине. Это правило для всех. Знаете, сейчас много людей не хотят сидеть дома и страдают из-за всего этого. Мне кажется, Уайту следует заняться чем-то другим, а не думать только о себе и о том, как организовать турнир. Сейчас самое время подождать, как это делают все другие. Нужно уважать всех.

Для подготовки к турниру нужно собрать команду, тренироваться. Кроме того, всё это несёт риски для семьи. Мне кажется, в такой ситуации надо быть терпеливым», — приводит слова Сайборг BJ Penn.

Напомним, Сайборг покинула UFC со скандалом, вступив в открытый конфликт с Дэной Уайтом.