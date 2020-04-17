YouTube-канал UFC опубликовал видео второго боя Чака Лидделла с Рэнди Кутюром

Пресс-служба UFC на официальном канале лиги в YouTube опубликовала видео второго поединка легендарных бойцов Чака Лидделла и Рэнди Кутюра.

Та встреча прошла 15 лет назад, 16 апреля 2005 года и возглавила турнир UFC 52 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Первая минута встречи прошла осторожно. На второй минуте Кутюр в одном из эпизодов повредил глаз и рефери вызывал в октагон врача. После вынужденной паузы Кутюр попытался форсировать события и навязал сопернику открытую схватку. Лидделл воспользовался этим практически сразу и нокаутировал соперника.

Таким образом, Чак не только взял реванш за поражение в 2003 году, но и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.