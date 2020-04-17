Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, показала фото в откровенном купальнике

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, выложила в свой «инстаграм» свежую фотографию. Напомним, ранее спортсменка показывала фотографии, на которых она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами. Посмотреть фотографии можно здесь, здесь и здесь.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ванзант.
Также посмотрите видео, как Ванзант исполнила зажигательный танец.
26-летняя Ванзант начала карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. В UFC она выступает с 2014 года. Её последней соперницей была Рашаэль Остович, которую она победила во втором раунде поединка, состоявшегося в январе 2019 года. Всего на счету Ванзант 12 поединков в MMA, в которых она одержала 8 побед и потерпела 4 поражения.
- 17 апреля 2020
-
10:20
-
09:37
-
09:00
-
00:38
- 16 апреля 2020
-
23:33
-
23:00
-
21:24
-
20:20
-
20:03
-
17:26
-
16:25
-
14:50
-
13:15
-
11:35
-
10:16
-
09:00
-
05:44
-
02:23
-
00:32
- 15 апреля 2020
-
23:38
-
23:26
-
22:37
-
22:01
-
20:39
-
19:14
-
18:04
-
17:19
-
15:17
-
13:46
-
13:00
-
12:03
-
10:30
-
10:21
-
10:01
-
08:56