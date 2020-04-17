Опубликовано видео самого быстрого нокаута в карьере Конора Макгрегора

В интернете появилось видео самого быстрого нокаута в карьере ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. На турнире Immortal Fighting Championship 4, который состоялся в апреле 2011 года, Макгрегор нокаутировал Падди Доэрти за 4 секунды. Сам ирландец утверждает, что расправился с соперником за 3,5 секунды. Видео появилось в «твиттере» MMA History Today.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
«Автор второго самого быстрого нокаута в истории смешанных единоборств. 3,5 секунды. Шаг назад, удар, левый хук», — написал Макгрегор в своём «твиттере».
31-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Ирландец начал карьеру в смешанных единоборствах в марте 2008 года. Последний поединок он провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и 4 поражения.
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