Пётр Ян предположил, что его бой с Мораесом перенесут в США

Российский боец MMA Пётр Ян предположил, что его поединок с Марлоном Мораесом 13 июня пройдёт не в Казахстане, как изначально планировалось, а в США. Напомним, ранее о возможности проведения боёв на специально оборудованном острове высказывался президент UFC Дэна Уайт.

«Я надеюсь, что бой с Мораесом сохранит статус пятираундового, как мы и подписали. На данный момент я не знаю ни по поводу Казахстана, ни по поводу “бойцовского острова”.

Сейчас очень много моментов надо учитывать: стабилизируется ли ситуация с коронавирусом, готов ли будет Казахстан принять турнир с экономической точки зрения из-за эпидемии. Мне кажется, что сейчас больше вероятность, что бой пройдёт в США. Надеюсь, что к июню ситуация стабилизируется», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Ранее Мораес сообщил о переносе боя с Яном на остров, а тот отреагировал.