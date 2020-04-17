Пётр Ян предположил, что его бой с Мораесом перенесут в США

Российский боец MMA Пётр Ян предположил, что его поединок с Марлоном Мораесом 13 июня пройдёт не в Казахстане, как изначально планировалось, а в США. Напомним, ранее о возможности проведения боёв на специально оборудованном острове высказывался президент UFC Дэна Уайт.
«Я надеюсь, что бой с Мораесом сохранит статус пятираундового, как мы и подписали. На данный момент я не знаю ни по поводу Казахстана, ни по поводу “бойцовского острова”.
Сейчас очень много моментов надо учитывать: стабилизируется ли ситуация с коронавирусом, готов ли будет Казахстан принять турнир с экономической точки зрения из-за эпидемии. Мне кажется, что сейчас больше вероятность, что бой пройдёт в США. Надеюсь, что к июню ситуация стабилизируется», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Ранее Мораес сообщил о переносе боя с Яном на остров, а тот отреагировал.
- 17 апреля 2020
-
10:20
-
09:37
-
09:00
-
00:38
- 16 апреля 2020
-
23:33
-
23:00
-
21:24
-
20:20
-
20:03
-
17:26
-
16:25
-
14:50
-
13:15
-
11:35
-
10:16
-
09:00
-
05:44
-
02:23
-
00:32
- 15 апреля 2020
-
23:38
-
23:26
-
22:37
-
22:01
-
20:39
-
19:14
-
18:04
-
17:19
-
15:17
-
13:46
-
13:00
-
12:03
-
10:30
-
10:21
-
10:01
-
08:56