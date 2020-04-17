#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с бойцом MMA Вячеславом Василевским — в 15:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.

Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 17 апреля, начало — в 15:00 мск.

У нас в виртуальных гостях — российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский, выступающий в средней весовой категории. С ним пообщается журналист «Чемпионата» Иван Ковалёв. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Вячеславом Василевским на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

31 летний Василевский — чемпион M-1 Selection 2010 года. Чемпион M-1 Challenge в полутяжёлом весе. Чемпион Европы по версии «Mix Fight Combat». Шестикратный чемпион мира по боевому самбо. Двукратный чемпион Европы по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по боевому самбо. Чемпион ВВ МВД России по рукопашному бою 2012-2014 годов. Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Чемпион М1 в среднем весе.