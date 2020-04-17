ESPN вставил фото Хабиба и Макгрегора в кадр фильма с Брюсом Ли о боях на острове

В официальном «твиттере» ESPN MMA появились стилизованные фото на тему предполагаемых боёв звёзд смешанных единоборств на бойцовском острове. Ранее об идее проведения поединков на острове высказывался президент UFC Дэна Уайт — проводить бои в традиционном формате в настоящее время нельзя ввиду пандемии коронавируса.
За основу фотоколлажа взят кинофильм «Выход Дракона», где в главной роли снялся Брюс Ли. По сюжету фильма на удалённом острове проходит бойцовский турнир. На одной из фотографий — поединок между действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» ESPN MMA.
Напомним, Нурмагомедов и Макгрегор в октябре 2018 года провели поединок, закончившийся победой россиянина. Ирландец не раз заявлял о желании провести реванш, но Хабиб отвечал, что во втором поединке не будет спортивной интриги.
- 17 апреля 2020
-
13:18
-
12:38
-
10:20
-
09:37
-
09:00
-
00:38
- 16 апреля 2020
-
23:33
-
23:00
-
21:24
-
20:20
-
20:03
-
17:26
-
16:25
-
14:50
-
13:15
-
11:35
-
10:16
-
09:00
-
05:44
-
02:23
-
00:32
- 15 апреля 2020
-
23:38
-
23:26
-
22:37
-
22:01
-
20:39
-
19:14
-
18:04
-
17:19
-
15:17
-
13:46
-
13:00
-
12:03
-
10:30
-
10:21