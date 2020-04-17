ESPN вставил фото Хабиба и Макгрегора в кадр фильма с Брюсом Ли о боях на острове

В официальном «твиттере» ESPN MMA появились стилизованные фото на тему предполагаемых боёв звёзд смешанных единоборств на бойцовском острове. Ранее об идее проведения поединков на острове высказывался президент UFC Дэна Уайт — проводить бои в традиционном формате в настоящее время нельзя ввиду пандемии коронавируса.

За основу фотоколлажа взят кинофильм «Выход Дракона», где в главной роли снялся Брюс Ли. По сюжету фильма на удалённом острове проходит бойцовский турнир. На одной из фотографий — поединок между действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» ESPN MMA.

Напомним, Нурмагомедов и Макгрегор в октябре 2018 года провели поединок, закончившийся победой россиянина. Ирландец не раз заявлял о желании провести реванш, но Хабиб отвечал, что во втором поединке не будет спортивной интриги.