Опубликовано видео впечатляющего нокаута Артёма Вахитова

В интернете появилось видео поединка 2013 года с участием российского кикбоксёра Артёма Вахитова, который в том бою, состоявшемся в рамках турнира промоушена Glory 9 в Нью-Йорке, сумел красиво нокаутировать представителя Кабо-Верде Луиса Тавареса.

Уже на первых секундах поединка Артём пошел вперёд, и после удара рукой с разворота Таварес оказался в нокдауне. Продолжая атаковать, Вахитов очень сильно пробил по печени, после чего Таварес уже не поднялся с настила ринга до окончания отсчёта.

Права на видео принадлежат компании Glory. Посмотреть видео нокаута можно в YouTube-аккаунте GLORY Kickboxing.

29-летний Вахитов — заслуженный мастер спорта, многократный чемпион России, Европы и мира, чемпион Glory.