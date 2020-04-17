Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Нет никаких непоняток». Боец MMA Василевский прояснил отношения с Исмаиловым

«Нет никаких непоняток». Боец MMA Василевский прояснил отношения с Исмаиловым
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский рассказал об отношении к другому бойцу MMA Магомеду Исмаилову. Напомним, спортсмены провели поединок в апреле 2019 года, и победа досталась Исмаилову, который выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«У нас нет никаких непоняток, даже когда мы готовились к бою. Это была больше игра для разогрева. Мне он симпатизирует как боец. Он один из немногих, кто переключился с процесса тренировок на творческую жизнь. Не зацикливается на боях. В нашей стране нельзя фокусироваться на чём-то одном. Я его всегда привожу его пример хейтерам.

Что касается того, почему у нас боятся себя раскручивать: у нас такой менталитет и неуверенность в себе. Когда ты раскручиваешь себя, ты сталкиваешься с критикой, типа ты переобулся. Нужно понимать, что это всего лишь хейт, но кого-то это ломает. Люди стесняются у нас показать себя такими, какие они есть. Свою повседневность», — сказал Василевский в беседе с Иваном Ковалёвым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020